شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: حللنا غالبية مشكلات نسخة 2004 من ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة مايكروسوفت أمس التحديث التراكمي KB4568831 الذى وفر عدد كبير من الإصلاحات والتى جاءت للتغلب على أكثر من 4 مشاكل معلقة حاليا في نسخة Windows 10 May 2020.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن نظام Windows 10 الإصدار version 2004 يتيح للمستخدمين الذين لديهم أجهزة تعمل بالإصدارات 1903 و 1909 من Windows 10 ، والذين يسعون يدويًا إلى "التحقق من وجود تحديثات" عبر Windows Update.

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وبدأت مايكروسوفت أيضًا مرحلة جديدة من الطرح حيث يستخدمون التدريب القائم على التعلم الآلي لزيادة عدد الأجهزة المحددة للتحديث تلقائيًا إلى Windows 10، الإصدار 2004 التي تقترب من نهاية الخدمة، وسيكون هذا بشكل عام أجهزة على Windows 10 1809 (تحديث أكتوبر 2018 Redstone 5) والتي على وشك الخروج من الخدمة في 10 نوفمبر 2020.

ووفقًا لبيانات AdDuplex ، يتم تثبيت Windows 10 v2004 حاليًا على 11٪ من أجهزة Windows 10 بعد شهرين فقط من الإصدار الرسمي.

بمجرد أن تشعر مايكروسوفت بالراحة لأن تحديث نظام التشغيل خالٍ من المشكلات في الغالب، يمكننا أن نتوقع أن يتم تقديم التحديث تلقائيًا لمعظم مستخدمي Windows 10 ، ولكن باستثناء تلك الموجودة على Windows 10إصدار 1809 و 1903 ، لا يتوقع معظم المستخدمين أن يتم إجبارهم على التحديث.