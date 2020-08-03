شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: متصفح كروم يواصل نموه ويستحوذ على 71% من حصة السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث السوقية Netmarketshare عن تقرير حصتها في السوق لشهر يوليو 2020، والذى أظهر ارتفاع حصة نظام التشغيل ويندوز 10 بنسبة 59.59٪ مقارنة بـ 58.93٪ في الشهر الماضي، فيما تستمر حصة Windows 7 في الانخفاض من 23.35٪ إلى 23.11٪، لكن بشكل عام قام نظام ويندوز بزيادة حصته بشكل طفيف من 86.69٪ إلى 87.59٪.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد انخفضت حصة macOS من 9.22٪ إلى 7.08٪ ، في حين واصلت حصة لينكس نمو ملحوظ من 3.61٪ إلى 4.73٪، وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن الممكن أن يتفوق Linux على نظام MacOS في غضون بضعة أشهر، فيما يتمتع ChromeOS بنسبة 0.42٪ فقط ، مقارنة بنسبة 0.41٪ الشهر الماضي.

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وعلى جانب متصفحات الإنترنت، تمكن متصفح جوجل كروم من الوصول إلى 70% من حصة السوق، كما ارتفع متصفح إيدج قليلاً من 8.07٪ إلى 8.46٪، ولعل هذا الرقم مخيب للآمال إلى حد ما نظرًا لأن مايكروسوفت قد بدأت في طرح تحديث Edge الجديد عبر التحديث التراكمي، لكن لا يزال المستخدمين الجدد يختارون Chrome على Edge.

وقد انخفضت حصة فايرفوكس من 7.58٪ إلى 7.27٪ ، بينما شهد Internet Explorer ارتفاعًا غريبًا من 4.53٪ إلى 5.99٪.