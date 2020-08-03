شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن فتح مكاتبها وإعادة الموظفين للعمل بحلول 19 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تخطط لبدء إعادة فتح المكاتب في 19 يناير 2021، إذ أرسلت الشركة بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين في 30 يوليو لإبلاغهم بـ "استراتيجية جديدة لأماكن العمل" تعتزم طرحها، وكجزء من تلك الخطة، وسعت سياسة العمل من المنزل حتى العام المقبل على الأقل، وقال متحدث باسم Microsoft في بيان لـ Business Insider:"نواصل مراجعة الوضع على أساس محلي في كل منطقة / دولة / ولاية حيث نعمل وسنواصل تعديل التواريخ حسب البلد حسب الحاجة".

وأخبرت Microsoft الموظفين أنها تخطط لعملية انتقال مكونة من ست مراحل إلى مكان العمل، كما أفاد موقع The Verge لأول مرة، فالموظفون حاليًا في المرحلة الثانية وهى العمل الإلزامي من المنزل، وتبدأ المراحل الأربع التالية من "العمل من المنزل بتشجيع قوي" إلى إعادة فتح المكاتب ببطء مع وجود قيود.

وبدأت مايكروسوفت بإغلاق مكاتبها في ريدموند وواشنطن ومنطقة خليج سان فرانسيسكو في مارس عندما انتشر الفيروس التاجي عبر الساحل الغربي، وأعلنت في مايو أن المكاتب سيعاد فتحها في أكتوبر.

في حين أن بعض الشركات مثل Twitter و Spotify قررت السماح للموظفين بالعمل من المنزل إلى أجل غير مسمى، فقد كشفت شركات أخرى عن موعد وكيفية إعادة فتح مكاتبها ببطء، إذ تخطط أمازون لإعادة فتح المكاتب في أوائل يناير، في حين تفتح Salesforce مكاتبها الـ 160 ببطء وتجري عمليات مسح منظمة لدرجات الحرارة.