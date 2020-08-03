شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتلعب على الكمبيوتر.. ايه الفرق بين وضع Windowed وFullscreen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم ألعاب الكمبيوتر غالبا العديد من الإعدادات من أجل جعل بيئة اللعب تتناسب مع تفضيلات المستخدمين، والتى تختلف من شخص لآخر، فضلا عن المساعدة في تحقيق أقصي استفادة من موارد الكمبيوتر، فإلى جانب دقة الوضوح وتفاصيل وجودة عرض الألعاب علي الشاشة، توجد هناك العديد من أوضاع العرض لتشغيل الألعاب مثل أوضاع Windowed وFull screen وغيرها والتى نعرض الفرق بينهم كما يلى:

وضع "Fullscreen"

يتيح هذا الوضع تشغيل اللعبة بكامل الشاشة وبشكل تلقائي، ويعطي نظام التشغيل الأولوية لتلك اللعبة عن باقي البرامج والتطبيقات الأخرى المفتوحة بنفس الوقت، وهو ما يستدعي تخصيص معظم موارد الجهاز للعمليات المتعلقة باللعبة، حيث تستخدم اللعبة كامل حجم الشاشة ودقة وضوحها لعرض بياناتها، إلى جانب استخدام أعلي معدل تحديث للشاشة مقارنة بأى تطبيقات أخرى.

ورغم أن ذلك الوضع يوفر أعلى جودة وأداء للعبة، إلا أنه لا يتيح القيام بأي شيء آخر اثناء فتح اللعبة او حتي الانتقال من نافذة اللعبة إلي نافذة أخري، وسيكون الحل الوحيد هو استخدام مفتاحي "ALT+TAB" للانتقال لأى نافذة أخرى اثناء تشغيل اللعبة.

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وضع "Windowed"

في هذا الوضع يتم تشغيل نافذة اللعبة كنافذة مستقلة دون استغلال كامل حجم الشاشة، حيث سيجد المستخدم إطار نوافذ ويندوز المعتاد يحيط بنافذة اللعبة مع أزرار الغلق وتكبير النافذة أو تصغيرها، كما يمكن تعديل حجم تلك النافذة سواء بالتكبير او التصغير عن طريق سحبها للخارج او للداخل من أحد الحواف كأي نافذة من نوافذ ويندوز، وبالتالي سيمكن القيام بأي شيء آخر أثناء اللعب مثل تصفح الإنترنت او تشغيل برنامج دردشة لأن اللعبة لن تشغل كامل مساحة الشاشة.