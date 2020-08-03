شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البرازيل تخفف الحظر عن خدمة واتس آب للدفع وتتيح إجراء معاملات محدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركتا ماستركارد وفيزا أن البنك المركزى البرازيلى أذن باختبار المدفوعات عبر خدمة الرسائل واتس آب من Facebook فى البلاد، وأوضحت ماستركارد فى بيان إن الاختبارات ستسمح لعدد محدود من البطاقات بإجراء مدفوعات صغيرة، مما يخفف الحظر التام على الخدمة المفروضة الشهر الماضي، وأطلقت واتس آب خدمة الدفع فى البداية فى 15 يونيو بالبرازيل أخيرًا لتقتحم الشركة الأمريكية ساحة المدفوعات، بعد سنوات من الأسئلة حول كيفية تحقيق فيس بوك للربح من واتس آب.

ولكن بعد ثمانية أيام فقط، قام البنك المركزى البرازيلى وهيئة مكافحة الاحتكار بحظر الخدمة، قائلين إنه يجب مراجعة المنافسة العادلة ومخاوف خصوصية البيانات.

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وقال البنك المركزى فى بيان إن "الطلب قيد التحليل ويتبع إجراء الموافقة العادي"، دون الخوض فى تفاصيل.

وتأتى هذه الخطوة بعد أن طالبت وثيقة مقدمة من هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار فى البرازيل من شركة فيس بوك شرح هيكل رسوم خدمة المدفوعات قصيرة الأجل التى تم إطلاقها فى يونيو بالشراكة مع معالج البطاقات Cielo SA، وذلك وفقًا للوثيقة التى اطلعت عليها رويترز، حيث تم حظر الخدمة على منصة رسائل واتس آب على فيس بوك من قبل البنك المركزى البرازيلى بعد ثمانية أيام من الإطلاق.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد فرض فيس بوك على التجار رسومًا بنسبة 4٪ لكل معاملة، أى أعلى من أسعار السوق، ولكن التحويلات بين الأفراد كانت مجانية، وقالت هيئة الرقابة Cade، إنها تريد فهم الأساس المنطقى للرسوم ومعرفة ما إذا كانت الصفقة قد منعت معالجات البطاقات الأخرى من الانضمام إلى منصة الدفع لأن Cielo تهيمن على سوق البرازيل بحصة 40٪.