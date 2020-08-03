شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 تطبيقات تساعدك على تغيير موقعك الجغرافى بهواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في السابق كان تحديد موقعك الجغرافي بدقة مواجهًا بالكثير من الصعوبات، ولكن الآن مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتطبيقات، مثل خرائط جوجل، أصبح من السهل للغاية العثور على إحداثيات موقعك أو الحصول على اتجاهات دقيقة إلى منزلك أو مكان عملك، ولكن لسوء الحظ، هذا المستوى من الدقة له جانب سلبي كبير وهو التطفّل على خصوصيتك وتتبع موقعك طول الوقت لاستهدافك بالإعلانات، لذلك قد ترغب بإخفاء موقعك الجغرافي للحصول على الخصوصية التي تريدها، إليك 5 تطبيقات تساعدك على تغيير موقعك الجغرافي بهواتف أندرويد:

1- تطبيق Mock GPS: يتيح لك تطبيق Mock GPS تغيير موقعك الجغرافي في هاتف أندرويد، وستظن التطبيقات الأخرى أن موقعك المزيف حقيقي، وعند تشغيل التطبيق، يمكنك بسهولة تحديث موقعك باستخدام (دبوس الموقع) pin المتاح في شاشة التطبيق.

يقدم التطبيق واجهة سهلة الاستخدام، كما يتيح استخدام بيانات خرائط جوجل للمساعدة في نقل موقعك أو التخطيط لطريق سفر مزيّف.

2- تطبيق Fake GPS: يتيح لك تطبيق Fake GPS خيارات لتزييف موقعك الجغرافي بسهولة في هواتف أندرويد التي تستخدم ميزة (viewfinder) في خرائط جوجل لمساعدتك في العثور على مواقع مختلفة وتزييفها في جهازك.

حيث يتيح لك التطبيق حفظ المواقع الجغرافية بشكل منتظم في هاتف أندرويد في قائمتك المفضلة، أو جعل حركتك عشوائية باستخدام الإعدادات المدمجة في التطبيق، وإذا كنت تواجه مشكلة في تزييف موقعك، يمكنك استخدام أوامر ADB للتحكم في التطبيق وجعل موقعك أكثر دقة، مباشرة من حاسوبك الشخصي الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز أو ماك أوإس.

3- Fake GPS Go Location Spoofer: تطبيق Fake GPS Go Location Spoofer هو أحد أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها لتزييف موقعك الجغرافي في هاتف أندرويد، ويعتبر التطبيق مثاليًا للمستخدمين الذين يرغبون بتزييف مواقعهم الجغرافية عند لعب ألعاب أندرويد التي تتطلب الوصول إلى الموقع الجغرافي، مثل: لعبة Pokemon Go. Advertisements

يمكنك استخدام التطبيق مجانًا للحصول على ميزات، مثل: تزييف الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي، والوصول إلى سجل المواقع، وحفظ مواقعك الجغرافية في قائمة المفضلة، وإذا قمت بالترقية إلى الإصدار المدفوع فستتمكن من تزييف مسار رحلات كاملة بسرعات قابلة للتخصيص، كما يمكنك أيضًا تعيين نقاط توقف على مسارك لتقديم موقع مزيف أكثر واقعية.

4- تطبيق Fake GPS Location – Hola: إذا كنت ترغب بإخفاء نفسك بشكل كامل، فيمكنك الجمع بين تطبيق يقوم بذلك وتطبيق VPN في الوقت نفسه، حيث يمكنك استخدام تطبيق Fake GPS Location – Hola لإخفاء عنوان IP الخاص بك.

حيث يمنحك التطبيق القدرة على تزييف موقعك الجغرافي باستخدام شريط بحث سهل الاستخدام، أو استخدام ميزة (viewfinder)، وإذا كنت تريد إخفاء الأماكن التي بحثت عنها، فيمكنك مسح سجل المواقع بسرعة في التطبيق للحصول على أمان إضافي.

التطبيق موجه لعملاء خدمة VPN الشهيرة Hola، ولكن يمكنك أيضا استخدامه بشكل مجاني تمامًا، كما يمكنك أيضًا دمجه مع مزوّد VPN آخر لمنحك حماية إضافية ضد أي شخص يتجسس على خصوصيتك.