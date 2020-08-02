شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف سعر بيع حسابات السوشيال ميديا المسروقة على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكن لأغلب المستخدمين تخمين سعر حساباتهم عبر الإنترنت أو كم يربح الهاكرز عند سرقة بياناتهم، لكن أظهر تقرير جديد متوسط ​​السعر الذى قد يحصل عليه الهاكرز مقابل عمليات تسجيل الدخول المخترقة للحسابات التى يتم تداولها على الانترنت المظلم.

وحلل باحثون بشركة Privacy Affairs، الذراع البحثى لشركة الأمن السيبرانى NordVPN ، المئات من القوائم الحديثة على الويب المظلم، حيث يتبادل الهاكرز بيانات الاعتماد المسروقة بشكل روتينى، وقام الباحثون بفهرسة متوسط ​​أسعار أنواع مختلفة من تسجيلات الدخول للبيع.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، يصل سعر حساب فيس بوك المخترق إلى 74.50 دولارًا فى المتوسط​، فى حين يبلغ متوسط سعر ​​حساب انستجرام نحو 55.45 دولارًا وتويتر بـ 49 دولارًا فى المتوسط.

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وقال دانييل ماركوسون، محل NordVPN ، فى بيان إن أسعار بيع حسابات وسائل التواصل الاجتماعى المخترقة "منخفضة نسبيًا"، لكنه أشار إلى أن الهاكرز عادة ما يصلون إلى الحسابات من أجل القيام بالمزيد من عمليات الاحتيال المربحة.

وأضاف ماركوسون فى بيان: "يمكن استخدام هذه المعلومات فى العديد من الأنشطة الاحتيالية، بما فى ذلك سرقة الهوية، لذلك لا ينبغى الاستهانة بحمايتها".

وبلغ متوسط ​​حساب Gmail المخترق سعر بيع أعلى - 155.73 دولارًا فى المتوسط، وويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أنه يمكن أن يوفر نطاقًا واسعًا من الرؤية عن حياة هدف وحسابات أخرى.