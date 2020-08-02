شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين نظام "بايدو" الصينى للملاحة و الـGPS؟ خبير يكشف والان مع تفاصيل الخبر
وقال مويسيف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، لقد أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، رسميا عن بداية تشغيل منظومة الملاحة الصينية العالمي "بيداو-3" بعد إطلاق القمر 55 ووضعه في مداره المقرر يوم 23 يوليو الجاري، وقال، "لقد بنيت المنظومة الصينية بطريقة تجعلها، إضافة إلى الأقمار الصناعية التي تعمل في مدار ارتفاعه 20 ألف كيلومتر، هناك أقمار أخرى ثابتة أخرى، تعمل بفعالية أعلى من منظومتي الملاحة الروسية "جلوناس" والأمريكية GPS من ناحية الدقة والإمكانيات".
وأضاف موضحا، يزود مشغلي منظومة الملاحة الصينية الزبائن معلومات عن كيفية استخدام أقمارهم الصناعية، مع العلم ليست جميع البيانات اللازمة عن الخصائص والإمكانيات التقنية لأجهزة أقمار منظومة "بيداو-3" معروفة، حسب روسيا اليوم.
ويشير الخبير، إلى أن أقمار منظومة الملاحة الأمريكية GPS، تستخدم بشكل واضح للأغراض العسكرية، ولكن لا توجد معلومات وافية ودقيقة عن عملها، وقال، "ليست جميع وظائف أقمار منظومة GPS معروفة جيدا، وعند أخذ خفة وزن أجهزة الأقمار الصناعية الأمريكية بالاعتبار، يتضح أنها تقوم بوظائف إضافية لا يعلن عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إيه الفرق بين نظام "بايدو" الصينى للملاحة و الـGPS؟ خبير يكشف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.