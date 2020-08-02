تكنولوجيا: دراسة حديثة تكشف: Covid-19 يؤثر سلبًا على الصحة العقلية للناس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار انتشار خطر تفشى جائحة فيروس كورونا فى أجزاء كثيرة من العالم، كشفت دراسة حديثة أن Covid-19 يؤثر سلبًا على الصحة العقلية للناس، إذ وجد الباحثون فى مركز إيرفينج الطبي في جامعة كولومبيا أن الضائقة المالية الناجمة عن عمليات الإغلاق ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوفيات الانتحار، وربط الباحثون سلوك بحث جوجل بالسلوك الانتحارى، واستخدموا خوارزمية وقاموا بتحليل بيانات مؤشرات جوجل لشهرى مارس وأبريل لتحديد التغييرات النسبية بمرور الوقت فى عمليات البحث عن 18 مصطلح انتحارى وعوامل خطر الانتحار المعروفة.

ووفقا لموقع Gadgetsnow، قالت إيميلى هالفورد محللة البيانات: "لم يكن لدينا فرضية واضحة حول ما إذا كانت هناك زيادة فى الاستفسارات المتعلقة بالانتحار خلال هذه الفترة الزمنية، لكننا توقعنا أن يكون إحساسًا وطنيًا ومجتمعيا أثناء الوباء قد يخفف من السلوك الانتحارى على المدى القصير".

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ونظر الباحثون فى عمليات البحث على الإنترنت حول عوامل الانتحار وخطر الانتحار وتأثير الانتحار، إذ أشارت الدراسات فى الماضى إلى أن معدلات الانتحار غالبًا ما تنخفض عندما تحدث الكوارث، مثل 9/11، ومع ذلك، فإنها تزداد بعد عدة أشهر كما لوحظ فى أعقاب تفشى السارس فى عام 2003.

وفقًا للدراسة، كانت هناك زيادة كبيرة فى مصطلحات بحث جوجل المتعلقة بالضيق المالى، وشهدت عبارات مثل "لقد فقدت وظيفتي" و "البطالة" زيادة فى عدد عمليات البحث، وخلال الأيام الأولى للوباء، كانت عمليات البحث المتعلقة بالوحدة أعلى نسبيًا مقارنة بالعام الماضي.

وقال الباحثون إن ضمان استمرار توافر خدمات الأزمات وغيرها من خدمات الصحة العقلية سيكون مهما مع استمرار تفشى الوباء.