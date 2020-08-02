شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: مايكروسوفت تعلق مفاوضات الاستحواذ على TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مايكروسوفت قررت وقف المفاوضات بشأن عمليات الاستحواذ على TikTok وسط عداء الرئيس دونالد ترامب، ونقلت الصحيفة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن شركة Microsoft والشركة الأم الصينية ByteDance كانا فى "محادثات متقدمة" بشأن صفقة بيع محتملة و "تفاجأ" عندما عبر ترامب عن معارضته للاتفاق.

وذكرت وكالة رويترز أمس السبت أن ByteDance وافقت على الانسلاخ من عملياتها فى الولايات المتحدة لتجنب حظر التطبيق، تاركة Microsoft قادرة على تولى المسؤولية بالكامل، وقال أحد المصادر للصحيفة إن معارضة ترامب للبيع جاءت كمفاجأة، وقال مصدر آخر للصحيفة إن البيت الأبيض بدا فى السابق أنه يريد أن تكون TikTok "مملوكة لأمريكيين".

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ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن الصفقة ليست ميتة، لكن الشركتان تبحثان عن مزيد من المعلومات من البيت الأبيض حول أفضل الخطوات التالية للتطبيق.

وجاء تعليق ترامب للصحفيين يوم الجمعة بعد شهر من التهديد العلنى بحظر التطبيق، وأعرب مسؤولو إدارة ترامب مثل وزير الخارجية مايك بومبيو عن مخاوفهم بشأن علاقات التطبيق مع الصين وإمكانية تبادل بيانات المستخدمين مع الحزب الشيوعى الصيني.

وظهرت فانيسا باباس ، المديرة العامة لشركة Tiktok الأمريكية، فى مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة تم إصداره صباح السبت ردًا على تعليق ترامب بشأن حظر التطبيق، وقالت للمستخدمين: "لقد سمعنا كافة الدعم المقدم لنا منكم، ونريد أن نقول شكرا لكم، ونحن لا نخطط للذهاب إلى أى مكان، TikTok هو موطن للمبدعين والفنانين للتعبير عن أنفسهم وأفكارهم والتواصل مع الآخرين عبر خلفيات مختلفة ونحن فخورون جدًا بجميع المجتمعات المختلفة التى تطلق على TikTok منزلهم".