هل ستتفوق على تكنولوجيا “تسلا”؟.. تعرف إلى السيارة الكهربائية المميزة “لوسيد أير”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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ومنذ مايو الماضي، كانت الشركة قد بدأت باستقبال حجوزات الراغبين بامتلاك هذه السيارة، التي أعلنت عنها أول مرة نهاية 2016، واستطاعت جذب تمويل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة مليار دولار قبل عامين.

كما يمتلك الصندوق حصصا في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أيضا.

وتطمح الشركة المصنعة لسيارة لوسيد بالتفوق على نظيرتها تسلا الكهربائية، خاصة في نظام مساعدة السائق أو القيادة الذاتية، وفق تقرير نشره موقع “arstechnica”.

ووفق بيان نشرته لوسيد عبر موقعها، فإن السيارة ستستخدم تقنية “Lucid DreamDrive” المعتمدة على تكنولوجيا “LIDAR”، والتي يستخدم فيها نظام مساعدة السائق 32 مستشعرا خاصا، يعمل بعضها بأشعة الليزر، ويستخدم بعضها الآخر الأمواج فوق الصوتية، وبما يمكنها من العمل في أي حالة طقس.

كما يمكنها النظام من كشف النقاط العمياء أثناء القيادة، والتعرف على إشارات المرور وتقاطعات المشاة، إضافة إلى تمتعها بخاصية مساعد إيقاف السيارة، وغيرها من المزايا.

وأعلنت لوسيد إمكانية الحجز المسبق لشراء المركبة، بدفع مبلغ 1000 دولار في السوق الأميركية، أو 3800 ريال في السوق السعودية.

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وستبدأ أسعار “لوسيد أير” من مبلغ 60 ألف دولار، ويمكن أن تتجاوز 100 ألف دولار وفق التعديلات المطلوبة.

وتقول الشركة عبر موقعها الإلكتروني إن “لوسيد أير” ستعيد صياغة معايير أداء السيارات الكهربائية، من خلال نظام متكامل تم تطويره لتوفير مركبة صديقة للبيئة تتيح قطع مسافة أكثر من 400 ميلا مع كل عملية شحن.

واستوحت “لوسيد أير” تصميم مقاعدها من مقاعد الطائرات الخاصة، التي توفر للراكب أكبر قدر من الراحة.