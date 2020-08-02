شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أول صورة لـ"فراشة الفضاء" على بعد آلاف السنوات الضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكّن مرصد الفضاء الأوروبى من التقاط صورة مذهلة لسديم كوكبى يعرف بـ"الفراشة الفضائية"، وهو عبارة عن سحب ملونة وبراقة تقع على بعد الآلاف من السنوات الضوئية من كوكب الأرض، وتتخذ هذه السحب التى تكتسى بألوان هى الأحمر والأزرق والأرجوان، شكلا شبيها بالفراشة، ولم يسبق رؤيتها من قبل، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأميركية.

وتسمى هذه السحب فى الوسط العلمى باسم "السديم الكوكبي"، وهى سحب ضخمة من الغازات التى تشكلت حول نجم قديم لم ينفجر بعد.

ويبعد السديم الكوكبى الذى جرى تصويره، مؤخرا، أى الفراشة، عن كوكبنا بما يتراوح بين 3000 و6500 سنة ضوئية، وهو مرئى من النصف الجنوبى للكرة الأرضية، حسب سكاى نيوز.

Advertisements

ويشهد هذا السديم انبعاث أشعة فوق بنفسجية حول نجم، بشكل براق، لكن هذه الظاهرة ليست طويلة العمر، لأن الأمر يتعلق بآلاف السنوات فقط، وهذه المدة ليست طويلة فى مقاييس الفلك.

والتقطت هذه الصورة الفضائية الساحرة من خلال تليسكوب موجود فى تشيلى سبق له أن قام بالتقاط صور لأجسام فضائية أخرى مذهلة.

ويعد التليسكوب الذى التقط صورة للسديم من بين أدق أجهزة التصوير فى العالم حتى الوقت الراهن، بحسب مرصد الفضاء الأوروبي.

ومن المزايا الخارقة لهذا المرصد، أنه يستطيع رؤية الأشياء بدقة تفوق 4 مليارات مرة مقارنة بالعين المجردة للإنسان.