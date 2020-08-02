شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة "Telnet" بنظام بويندوز؟ وما هى أهميتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن العديد من مستخدمي الكمبيوتر يعتمدون على نظام التشغيل ويندوز، إلا أنه لا يزال بداخل هذا النظام العديد من الأسرار والمميزات الخفية التى لا يعرفها الكثير من المستخدمين والتى تعتبر مفيدة بشكل كبير للمستخدمين، والتى من ضمنها ميزة تعرف بـ "Telnet" والتى نعرضها كما يلى:

ميزة "Telnet"؟

هي عبارة عن بروتوكول يستخدم لإنشاء اتصال بين جهازين عن بعد، وهو ما يسمح للمستخدم علي أحد الجهازين "Client" التحكم بالجهاز الآخر "Server"، وكأنه يستخدمه بشكل حقيقي لكن من خلال واجهة تنفيذ الأوامر وليس واجهة مستخدم برمجية، حيث يعتبر "Telnet" برتوكول قديم جداً كان يتم استخدامه من قبل مديري الأنظمة بأماكن مثل الشركات والجامعات وحتي في الشبكات المنزلية للتحكم بأجهزة الكمبيوتر علي الشبكة.

يمكن اعتبار بروتوكول "Telnet" النسخة القديمة والأولي من برامج التحكم عن بعد والتي تستخدم لإنشاء اتصال عن بعد بين جهازين والتي نستخدمها حالياً لحل مشاكل تقنية او لأغراض اخرى مثل الأغراض التعليمي.

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وقد تم الاستغناء عن هذه الميزة مؤخرا بشكل كبير، وذلك نتيجة أن هذا البروتوكول بسيط وقديم للغاية وبالتالي يعتبر غير آمن عند إنشاء اتصال بين جهازين عن بعد، كما أنه عبارة عن مجموعة أوامر يتم تنفيذها من خلال بيئة موجه اوامر "cmd" أو الإصدار الأحدث "Powershell" وبالتالي قد لا يفضل البعض استخدامه خاصةً في وجود برامج اخري ذات واجهة مستخدم مثل "Team Viewer" لأنها بالتأكيد أكثر سهولة.