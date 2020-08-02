رطوبة 80% وأمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس رابع أيام العيد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الإثنين، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الغربية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

وتوقع الخبراء في بيان، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25

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الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29