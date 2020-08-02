شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الأمريكية "إنديفور" تنفصل عن محطة الفضاء الدولية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفصلت المركبة الأمريكية سبيس إكس كرو دراجون "إنديفور"، وعلى متنها رائدا الفضاء روبرت بينكن ودوجلاس هيرلي، عن محطة الفضاء الدولية، يوم السبت، بعد أن أنجزت مهمة دامت شهرين.، وأعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية، أن المركبة الفضائية انفصلت عن وحدة "هارموني"، على محطة الفضاء الدولية، في الساعة السابعة و35 دقيقة من مساء أمس "23-35 بتوقيت جرينتش".

ووفقا للوكالة، قام محركان صغيران جدا، بعملية احتراق أسهمت بفصل المركبة عن محطة الفضاء الدولية، وتقوم المركبة بالتحرك ببطء مبتعدة عن المختبر المداري، في مسار مداري سيعيد رائدي الفضاء وحمولتهما بأمان إلى الأرض، بحسب روسيا اليوم.

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ولاحقا ستقوم المركبة الفضائية بتنفيذ أربع عمليات إحراق، مغادرة بشكل مستقل لدفع المركبة الفضائية بعيدا عن محطة الفضاء الدولية، وبدء رحلة العودة إلى الأرض، وكان رائدا الفضاء الأمريكيان، قد وصلا إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة "كرو دراجون"، في 31 مايو الماضي.