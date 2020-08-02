شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتفك الآيفون يتحول قريبا إلى ماكينة ATM.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة بلومبيرج أن شركة أبل استحوذت على شركة ناشئة تطور تكنولوجيا يمكنها تحويل أجهزة أيفون إلى محطات دفع عبر الهاتف المحمول، حيث استحوذت أبل على شركة Mobeewave والتى يقع مقرها فى مونتريال وتطور تقنية تتطلب فقط شريحة NFC للعمل، مما يتيح للمستخدمين الضغط إما على هواتفهم الذكية أو بطاقة الائتمان الموجودة بهاتف آخر للقيام بالدفع.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد تم تضمين شرائح NFC في أجهزة أيفون منذ أيفون 6، وبينما تتيح خدمة Apple Pay للمتسوقين الضغط على أجهزة أيفون الخاصة بهم للدفع في متجر البيع بالتجزئة، فإن إضافة Mobeewave يمكن أن تسمح لأي جهاز أيفون بقبول المدفوعات دون أجهزة إضافية مثل قارئ البطاقات.

ووفقًا لـ Bloomberg، دفعت أبل حوالي 100 مليون دولار لشركة Mobeewave، واحتفظت بفريقها من الموظفين، ولم تعلق أي من الشركتين على الصفقة، وعلى الجانب الأخر عقدت شركة Samsung المنافسة للهواتف شراكة مع Mobeewave العام الماضي في برنامج تجريبي لنقاط البيع في كندا، وكما تلاحظ بلومبرج، فإن قسم المشاريع في Samsung مستثمر في Mobeewave.

وقد استحوذت أبل على العديد من الشركات الناشئة الأخرى هذا العام حتى الآن، بما في ذلك تطبيق الطقس الشهير Dark Sky في مارس، ويبدو أنها تدمج ميزات Dark Sky في تطبيق الطقس الأصلي في iOS 14 وأغلقت إصدار أندرويد من تطبيق Dark Sky اعتبارًا من 1 أغسطس، كما أكدت أبل في مايو أنها اشترت شركة البث VR NextVR.