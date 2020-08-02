شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تغير اسم محرك بحثها "بينج" إلى Microsoft Bing والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شركة مايكروسوفت قامت بإعادة تسمية محرك بحث Bing الخاص بها عن طريق إضافة اسم مايكروسوفت وشعارها إلى الخدمة، حيث يرى بعض المستخدمين شعارًا جديدًا عند إجراء البحث عبر محرك البحث التابع لمايكروسوفت، وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فبعد سنوات من النمو البطيء ، شهدت أرباح Microsoft Bing انخفاضًا حادًا بنسبة 18 ٪ في الإيرادات بسبب جائحة COVID-19 ، وقد يكون التغيير محاولة مايكروسوفت لمعالجة انخفاض الدخل من خلال توحيد الخدمة مع العلامة التجارية الناجحة جدًا لشركة مايكروسوفت.

Advertisements

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تتم مزامنة أمان العائلة من مايكروسوفت أيضًا عبر Windows و Xbox وأندرويد، لذا ستتم مزامنة حدود الوقت للألعاب والتطبيقات عبر أجهزة متعددة.