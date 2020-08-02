شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يستعد لطرح 138 "إيموجى" جديد قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد منصة المراسلة الفورية واتس آب المملوكة لفيس بوك لطرح رموز تعبيرية جديدة "إيموجي" لمستخدميها، حيث أطلقت الشركة بالفعل 138 رمزًا تعبيريًا جديدًا في أحدث إصدار تجريبي لنسخة أندرويد للتطبيق والتى تحمل الإصدار رقم 2.20.197.6، وفقًا لتقرير WABetaInfo.

ووفقًا للبوابة الإلكترونية التي تتعقب التغييرات والميزات القادمة على واتس آب، يمكن لمستخدمي أندرويد التجريبيين الوصول بالفعل إلى هذه الرموز التعبيرية الجديدة، حيث تضيف هذه الإيموجي مهنًا جديدة مثل الشيف والمزارع والرسام وغيرها، كما تضيف الرموز التعبيرية العرقية الجديدة، ورمز الكرسي المتحرك.

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وإذا كنت مستخدمًا للإصدار التجريبي من أندرويد ولا يمكنك رؤية هذه الرموز التعبيرية، فسيتعين عليك تحديث تطبيقك، وبالنسبة إلى المستخدمين غير التجريبيين، من المتوقع أن يطرح التطبيق التحديث قريبًا أيضًا، وفي الوقت نفسه يستعد التطبيق لطرح ميزة الرسائل المختفية، ووفقًا لما نشرته WABetaInfo مؤخرًا، يمكن طرح الميزة على أنها "رسائل منتهية الصلاحية".

وسيطلب من المستخدمين تحميل التحديث يدويًا وفقًا للشاشة التي تقدمها المنصة عبر الإنترنت التي تتتبع التغييرات والميزات القادمة على منصة الرسائل الفورية المملوكة لـ فيس بوك، حيث تم اكتشاف ذلك في الإصدار التجريبي 2.20.197.4 من تطبيق أندرويد الخاص بـ واتس آب ولأنه لا يزال في مرحلة التطوير، لذلك قد لا يراه مستخدمو الإصدار التجريبي حتى الآن.

لأولئك الذين لا يعرفون، ظهرت التلميحات الأولى عن واتس آب الذي يعمل على هذه الميزة عبر الإنترنت في أكتوبر 2019 عندما كان يطلق عليها ميزة "اختفاء الرسائل"، ثم في نوفمبر، ظهرت نفس الميزة مرة أخرى في الإصدار التجريبي من التطبيق باسم "حذف الرسائل".