شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 16 ألف دولار لشراء توقيع رئيس أبل الراحل "ستيف جوبز" على غلاف إحدى المجلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما لاقت تذكارات ستيف جوبز اقبال الكثير من الأشخاص من هواة جمع التحف، خاصة عندما تحمل مثل هذه التذكارات توقيعه الشهير، حيث تم مؤخرا بيع غلاف مجلة موقعا بواسطة المؤسس المشارك لشركة أبل مؤخرًا بمزاد مقابل 16000 دولار، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac، كانت المجلة المعنية هى إصدار Fortune لشهر أكتوبر لعام 1989، وكانت صورة "جوبز" موجودة على الغلاف ووقع عليها جوبز "إلى Terry، Steve Jobs"، وقد كان تيرى بالمناسبة أحد سائقى سيارات جوبز لسنوات عديدة وطلب لاحقًا من جوبز التوقيع على المجلة.

وعلى الرغم من أن جوبز وقع على الغلاف، اتصل بشركة الليموزين وشكا من طلب توقيع تيرى، وقد، ومن المثير للاهتمام أن الغلاف فقط تم بيعه بالمزاد بدون باقى الصفحات، وكان التوقيع بالحبر الأسود.

وقد تم بيع المجلة من قبل دار مزادات Nate D Sanders التى بدأت المزاد بسعر 11000 دولار، وتم طرح الغلاف للبيع فى 30 يوليو وحصل على ثلاثة عروض بأعلى سعر هو 16000 دولار، ولطالما اعتبر توقيع جوبز أمرا مهما، وقد قدم الكثير من محبى أبل عرضًا لشرائه فى الماضى أيضًا.

وفى ديسمبر 2018، تم الكشف عن أن توقيع جوبز كان يساوى أكثر من 50000 دولار، وفقًا لمؤشر توقيع Paul Fraser Collectibles لعام 2018، كما يعتبر هذا أحد أغلى التوقيعات حيث يتجاوز أكثر من أى أعضاء فى فرقة البيتلز، وقد كان من المعروف أن المؤسس المشارك لشركة أبل كان مترددا وكان معروفًا برفض معظم طلبات التوقيعات، وفى ديسمبر 2019، تم بيع قرص مرن تم توقيعه من قبل جوبز مقابل 84000 دولار.