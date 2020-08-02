شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفضائيون هم بناة الأهرامات.. تغريدة إيلون ماسك تثير الجدل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل أثارتها تغريدة المهندس والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً إن الأهرامات المصرية بناها كائنات فضائية جاؤوا من أكوان أخرى.
وحسبما أشارت روسيا اليوم، أثارت التغريدة المقتضبة التي كتبها ماسك، ردود أفعال متباينة، حول الأكاذيب التى يتم بثها كل فترة عن أهرامات الجيزة وعظمتها.
لمعرفة الدليل على مصرية الأهرامات الثلاثة شاهد الفيديو التالى..
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