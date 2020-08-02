Galaxy Z Fold 2 سيحصل بدورها على نسخة Thom Browne هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - أحدث الشائعات التي وردتنا اليوم تقول أن شركة سامسونج قررت هذا العام أيضًا العمل مع العلامة التجارية الفاخرة Thom Browne لإنشاء نسخة خاصة ومحدودة من الهاتف Galaxy Z Fold 2. في العام الماضي، قامت شركة سامسونج بالتعاون مع هذه العلامة التجارية لإطلاق الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Edition.
ووفقا للمسرب الصيني البارز Ice Universe، فالهاتف Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition سيُكلف ما يُعادل 2850 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. وعلى سبيل المقارنة، فقد تم إطلاق الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Edition في العام الماضي مقابل 2465 دولار أمريكي فقط.
ومع ذلك، الهاتف Galaxy Z Fold 2 العادي سيُكلف نفس ما كلفه الهاتف Galaxy Fold الحالي، فهو الآخر سيُكلف 1990 دولار أمريكي، وهذا ما يعني بأنه سيكون أغلى بنحو 600 دولار أمريكي عن السعر المتوقع للهاتف Galaxy Z Flip 5G، وهذا ليس كل شيء.
بصرف النظر عن الهاتف نفسه، الحزمة ستشمل أيضًا الساعة الذكية Galaxy Watch 3 وسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live. من المتوقع أن تُكلف الساعة ما بين 400$ و 600$ على عكس Galaxy Watch Active 2 التي تُكلف 280$ والتي تم تضمينها في علبة Galaxy Z Flip Thom Browne Edition في العام الماضي.
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