LG تكشف عن نتائجها المالية للربع الثاني، وقسم الهواتف يواصل نزيف المال

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت التقارير المالية للربع الثاني من هذا العام من مختلف الشركات تشق طريقها إلى الويب، وLG هي أحدث شركة تكشف عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام. وكشفت الشركة الكورية الجنوبية عن تأثرها بشكل كبير بجائحة COVID-19.

سجلت جميع الأقسام الرئيسية الخمسة لشركة LG إنخفاضًا على أساس سنوي، حيث أعلن قسم Mobile Communications عن حصده لمبيعات إجمالية قدرها 1.07 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُعتبر أقل بنسبة 18 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

أعلنت شركة LG عن زيادة بنسبة 31.1 في المئة على مستوى المبيعات مقارنة مع الربع السابق بفضل الإستقرار المستمر لسلاسل التوريد وإجراءات رفع الحجر الصحي في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. تقلص الهامش التشغيلي أيضًا 15.8 في المئة، بدلاً من 23.8 في المئة في الربع الأول من هذا العام، وهذه بعض الأخبار الجيدة على الأقل.

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ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هذا هو الربع الحادي عشر على التوالي الذي تنخفض فيه عائدات قسم الأجهزة المحمولة في شركة LG على أساس سنوي. آخر مرة أعلنت فيها شركة LG عن مثل هذا الإنخفاض في مبيعات الهواتف كان في الربع الثاني من العام 2003. قبل سبعة عشر عامًا، حصدت الشركة 1.029 تريليون وون كوري، وهو ما يُعادل نتائج اليوم. نأمل أن تكسر الشركة أخيرًا هذه اللعنة في الربع الثالث من هذا العام.