Huawei تُزيح الستار رسميًا عن الجهازين اللوحيين Huawei MatePad 10.8 و Huawei Enjoy Tablet 2

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة منها لتعزيز تواجدها في سوق الأجهزة اللوحية الذي إستعاد بعضًا من إهتمام المستهلكين في ظل جائحة COVID-19، قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن جهازين لوحيين جديدين، ويتعلق الأمر هنا بكل من Huawei MatePad 10.8 و Huawei Enjoy Tablet 2. وبالنسبة للجهاز الأول، فهو سيُعرض للبيع في منتصف هذا الشهر مقابل 340$ لنسخة 6GB/64GB ومقابل 370$ لنسخة 6GB/128GB. أما بخصوص الجهاز اللوحي الثاني، فهو سيُعرض للبيع منتصف هذا الشهر أيضًا مقابل 230$ لنسخة 4GB/64GB ومقابل 260$ لنسخة 4GB/128GB. وفيما يخص المواصفات التقنية الخاصة بكلا الجهازين، فبإمكانكم الإطلاع عليها أدناه : Huawei MatePad 10.8 شاشة IPS LCD بحجم 10.8 إنش وبدقة 1600×2560 بكسل تدعم القلم M-Pencil

معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 990

ذاكرة عشوائية بحجم 6GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

أربع مكبرات للصوت مُعززة من قبل Harman Kardon

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل

بطارية بسعة 7500mAh

نظام Android 10 مع واجهة EMUI 10.1 Huawei Enjoy Tablet 2 شاشة بحجم 10.1 إنش وبدقة 1200×1920 بكسل

معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710A

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

إثنين من مكبرات الصوت

بطارية بسعة 5100mAh تدعم الشحن بقوة 10W

نظام Android 10 مع واجهة EMUI 10.1

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