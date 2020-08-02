شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك إجراء مكالمات فيديو مع 50 شخصا على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تطبيق واتس آب الشهير الآن يدعم غرف ماسنجر عبر نسخته المتاحة على الويب، مما يعنى أن أولئك الذين يستخدمون واتس آب على سطح المكتب من خلال متصفح الإنترنت سيكونوا قادرين على الدردشة وإجراء مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 50 شخصًا.

كيفية إنشاء غرفة Messenger على واتس آب؟

يمكن لمستخدمى واتس آب ويب العثور على خيار استخدام غرف Messenger من خلال خيارين، الأول على الجانب الأيسر العلوى من الشاشة، إذ سيؤدى الضغط على رمز النقاط الثلاث إلى فتح قائمة بها خيار "إنشاء غرفة" أو بدلاً من ذلك، يمكنهم فتح الدردشة مع مستخدم والضغط على رمز الإرفاق فى الزاوية اليمنى بالأعلى، للعثور على الرمز الأخير للغرفة، وسيؤدى الضغط على أى منهما إلى طلب إذن المستخدم للمتابعة فى Messenger لإنشاء غرفة.

وبمجرد أن يضغط المستخدم على "متابعة"، ستتم إعادة توجيهه إلى رابط جديد حيث يجلب معلومات ملفه الشخصى على Facebook بما فى ذلك صورته واسمه.

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تقول صفحة الويب: "يمكن للأشخاص الذين لديهم الرابط الانضمام ومشاركة الغرفة مع الآخرين، حتى إذا لم يكن لديهم Messenger أو Facebook، إذ ستنشئ هذه الغرفة باسم فيس بوكوصورة ملفك الشخصي. "

بمجرد إنشاء الغرفة ومنحها أذونات للوصول إلى الكاميرا والميكروفون، ستتمكن من الانتقال إلى الشاشة التالية التى توفر رابطًا يمكن مشاركته، جنبًا إلى جنب مع خيارات مثل مشاركة الشاشة وعرض المشاركين فى المكالمة وكتم صوت الميكروفون وتعطيل الكاميرا.

وتم ملاحظة هذا الدمج بين غرف Messenger التى تم إطلاقها مؤخرًا وواتس آب منذ فترة، وهذا ما أكده الرئيس التنفيذى للشركة مارك زوكربيرج فى مشاركته عند إعلانه عن ميزة الغرف الجديدة، حيث قال: "الغرف ليس لها حدود زمنية، ويمكنها استضافة ما يصل إلى 50 شخصًا، ويمكنك إنشاؤها مجانًا عبر Messenger و Facebook وقريباً Instagram و واتس آب كذلك."