شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذف أكثر من 26 ألف لعبة من متجر تطبيقاتها بالصين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة Apple نحو 29.800 تطبيق من متجر التطبيقات، بما فى ذلك أكثر من 26.000 لعبة، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث Qimai، إذ تأتى عمليات الإزالة وسط حملة قمع على الألعاب غير المرخصة من قبل السلطات الصينية.

وفى وقت سابق من هذا العام، أعطت Apple مطورى الألعاب مهلة حتى نهاية يونيو لتقديم رقم ترخيص صادر عن الحكومة لتمكين المستخدمين من إجراء عمليات شراء داخل التطبيق، وامتثلت متاجر تطبيقات Android فى الصين منذ فترة طويلة لهذه اللوائح، ولكن ليس من الواضح سبب قيام Apple بتطبيقها بشكل صارم هذا العام، إذ حذفت الشركة أكثر من 2500 لعبة من متجر التطبيقات الخاص به خلال الأسبوع الأول من يوليو.

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وذكرت شركة الأبحاث SensorTower فى ذلك الوقت أن الألعاب التى تأثرت بالحذف تضمنت أسماء مثل Zynga و Supercell.

وسعت الحكومة الصينية منذ فترة طويلة لفرض لوائح أكثر صرامة على صناعة الألعاب لإزالة المحتوى الحساس، ويقول المطلعون على الصناعة إن عملية الموافقة على الألعاب التى تطلع لتمكين عمليات الشراء داخل التطبيق طويلة ومعقدة، ما يؤذى الجميع باستثناء أكبر مطورى الألعاب.

من جهته قال تود كوهن ، مدير التسويق فى AppIn China، وهى شركة تساعد الشركات الأجنبية على توزيع تطبيقاتها، "يؤثر هذا بشكل كبير على دخل المطورين الصغار والمتوسطين، ولكن نظرًا لصعوبات الحصول على رخصة تجارية، فإن هذا الأمر مدمر لصناعة ألعاب iOS بالكامل فى الصين".