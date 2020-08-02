شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة جديدة لمساعدة المتاجر المملوكة لأصحاب البشرة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم جوجل أداة جديدة لمساعدة الشركات التى يمتلكها أصحاب البشرة السمراء فى الولايات المتحدة، حيث إن هذه الميزة هى جزء من التعهد الذى تعهد به الرئيس التنفيذى لشركة جوجل "ساندر بيتشاى" لدعم مجتمع ذوى البشرة السمراء، وبمجرد إتاحة هذه الميزة بشكل عام ستساعد الشركات على التحقق من نفسها وتمييزها بأنها مملوكة لذوى البشرة السمراء على بحث جوجل أو الخرائط.

وبحسب موقع TOI الهندى، توفر جوجل رمزًا مخصصًا - قلبًا أسود مع خلفية برتقالية ثلاثية الخطوط - لوضع علامة على الشركات المملوكة لذوى البشرة السمراء، ولعل ذلك يشبه ما فعلته جوجل للمساعدة فى تحديد الأنشطة التجارية التى تقودها النساء على الخرائط، لكن عملية تحديد الهوية هذه لن تحدث تلقائيًا وسيتعين على المالكين تسجيل أعمالهم التجارية مع جوجل والتحقق من ذلك.

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وفى يونيو، دعا بيتشاى إلى لحظة صمت واسعة للشركة لمدة 8 دقائق و 46 ثانية "لتكريم ذكريات حياة السود المفقودة"، أما بالنسبة للمدة فقد تم الاحتفاظ بها عمداً كما هى للاحتجاج على مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة فى مينيابوليس، كما أعلنت جوجل أنها ستتبرع بمبلغ 12 مليون دولار للمنظمات التى تساعد على معالجة التمييز العنصري.

وقال، "سنمنح 12 مليون دولار لتمويل المنظمات التى تعمل على معالجة عدم المساواة العرقية، وستمنح المنح الأولى التى تبلغ مليون دولار أمريكى لكل منها لشركائنا على المدى الطويل فى مركز الإنصاف الشرطى ومبادرة العدالة المتساوية، وسنقدم الدعم الفنى من خلال برنامج جوجل.

وأضاف بيتشاى فى خطاب مفتوح: "سنقدم أيضًا 25 مليون دولار فى المنح الإعلانية لمساعدة المنظمات التى تكافح الظلم العنصرى فى توفير معلومات مهمة"، وللتحقق من النشاط التجارى على جوجل، يتعين على المالك زيارة Google My Business Help وتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول.