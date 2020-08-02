Oppo تعرض لنا بدورها كيف تستطيع تقنيتها شحن 41% من البطارية في غضون خمسة دقائق

فاطمة أيت طالب - دبي - في نهج مماثل لنهج iQOO، قامت شركة Oppo كذلك نهاية هذا الأسبوع بإستعراض تكنولوجيا الشحن السريع Oppo 125W Flash Charge التي عملت على شحن بطارية بسعة 4000mAh في غضون 20 دقيقة علمًا أنها إستطاعت شحن 41 في المئة من البطارية في غضون خمسة دقائق فقط.

وعلى سبيل المقارنة، فإن تقنية Oppo 65W Flash Charge الحالية تعمل على شحن بطارية بسعة 4000mAh بالكامل في غضون نصف ساعة، وبالتالي هذا يعني أن تقنية Oppo 125W Flash Charge تُقلص مدة الشحن بنحو 10 دقائق، على الأقل في حالة البطارية التي تبلغ سعتها 4000mAh.

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من أجل حماية البطارية والهاتف، تأتي هذه التكنولوجيا مع ثلاث مضخات للشحن متوازية تعمل على تقسم الطاقة كما قامت شركة Oppo بإضافة 10 مستشعرات لدرجة الحرارة من أجل المزيد من الأمان.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن هناك حاليًا أكثر من 157 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم لتكنولجيات الشحن السريع Oppo VOOC المختلفة، وتعدنا شركة Oppo بالإستمرار في تقديم حلول الشحن السريع مع التقدم بطلب للحصول على أكثر من 2800 براءة إختراع عالمية متعلقة بالشحن السريع.