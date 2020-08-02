iQOO تستعرض لنا كيف يمكن لتقنيتها شحن بطارية 4000mAh بالكامل في غضون 15 دقيقة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo بإستعراض تكنولوجيا الشحن السريع الأحدث الخاصة بها والتي تستطيع بلوغ 120W. المثير للإهتمام هو أن هذه التكنولوجيا تُعتبر أسرع من تكنولوجيا 125W التابعة لشركة Oppo أثناء شحن بطارية بسعة 4000mAh، فهي تستغرق 15 دقيقة فقط لتقوم بشحن البطارية بشكل كامل، في حين تستغرق تكنولوجيا الشحن التابعة لشركة Oppo نحو 20 دقيقة.

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في تكنولوجيا الشحن الجديدة iQOO Super FlashCharge 120W تصطف خلايا البطارية في مصفوفة جديدة، وبفضل التصميم الجديد، يمكن شحن 50 في المئة من البطارية في غضون خمسة دقائق فقط. يتم تحويل التيار من 20V عند 6 أمبير إلى 10 أمبير عند 12 فولط مع تقسيم دائرتين إلكترونيتين إلى حجم متساوي تشحن بطاريتين بسعة 2000mAh لكل واحدة. يجب أن يأتي أي هاتف ذكي يستخدم هذه التكنولوجيا مع طبقات جرافيت إضافية وبعض التبريد الداخلي الإضافي لإبقاء درجة الحرارة منخفضة وحماية اللوحة الأم.

سنرى أول هاتف ذكي من شركة iQOO يستخدم تكنولوجيا الشحن السريع هذه في وقت لاحق من هذا الشهر. يبدو أن هذا الهاتف سيكون موجهًا للاعبين، نظرًا لطبيعة العلامة التجارية، ولكن من المرجح جدًا أن نرى هاتفًا ذكيًا عاديًا مزودًا بتقنية 120W FlashCharge عاجلاً وليس آجلاً.