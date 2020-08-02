شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أول تطبيق أندرويد يجتاز 10 مليارات عملية تنزيل..مش فيسبوك ولا تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح Google Play أول تطبيق أندرويد يتجاوز علامة التنزيل التى تبلغ 10 مليارات على متجر بلاى ستور، ويشير التطبيق الذى يأتى مثبتًا مسبقًا على هواتف أندرويد إلى قاعدة المستخدمين الضخمة للهواتف الذكية التى تعمل على أندرويد على مستوى العالم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فوفقًا لوصف التطبيق على متجر Google Play، يتم استخدامه لتحديث تطبيقات جوجل وتطبيقاتها من Google Play، ويقول الوصف: "يوفر هذا المكون وظائف أساسية مثل المصادقة على خدمات جوجل وجهات الاتصال المتزامنة والوصول إلى أحدث إعدادات خصوصية المستخدم وخدمات عالية الجودة قائمة على الموقع".

وتم تثبيت تطبيق خدمات Google Play مسبقًا على كل هاتف يعمل بنظام أندرويد منذ عام 2012، ويدعى تقريرًا من 9to5Google أن التطبيق جزء لا يتجزأ من عمل هاتف أندرويد، يصبح من السهل على التطبيق الوصول إلى مثل هذا الرقم.

ويضيف التقرير أيضًا أنه نظرًا لتثبيت أندرويد على 2.5 مليار جهاز، فإن "إعادة ضبط الأجهزة" تساهم أيضًا فى تجاوز رقم التنزيل البالغ 10 مليارات، وفى وقت سابق من هذا الشهر، كان تطبيق جوجل الآخر الذى حقق رقمًا بارزًا هو Google Meet، فيما بلغ تطبيق غرفة الدردشة المرئية من عملاق البحث على الإنترنت رقم التنزيل 100 مليون على متجر Google Play، مما ضاعف عدد التنزيلات فى أقل من شهرين، وفى شهر مايو، تجاوز التطبيق علامة التنزيل البالغة 50 مليون.