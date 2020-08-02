شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين نظام التبريد الهوائى والمائى بأجهزة الكمبيوتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر نظام التبريد من الأشياء المهمة في جهاز الكمبيوتر، حيث يعد مهم للغاية خاصة في الأجهزة التى تكون مخصصة للألعاب ذات الجرافيك العالمي أو بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على تطبيقات تستهلك موارد الجهاز، إلا أنه توجد هناك العديد من أنظمة التبريد الخاصة بالكمبيوتر والتى نعرض الفرق بينها كما يلى:

نظام التبريد المائي

هو نظام يوفر لك مساحة كبيرة داخل الكمبيوتر علي عكس التبريد الهوائي، كما أنه يتيمز بصوته المنخفض، فكلما ارتفعت درجة حرارة المعالج كلما زادت الحاجة إلي نظام تبريد مائي والذي سوف يوفر للمستخدم تبريدا أفضل وضوضاء أقل، وهو ما يعتبر نقطة تميز له مقارنة بالتبريد الهوائي، لكنه في نفس الوقت يعتبر أمر مكلف مقارنة بشراء مبرد هوائي .

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نظام التبريد الهوائي

يعتبر هذا النظام مناسبا للأشخاص الذين لا يستخدمون الكمبيوتر في مهام كثيرة تستهلك موارده، مثل برامج المونتاج أو ممارسة الألعاب الثقيلة للغاية، لأن تلك الأمور عند استخدامها سوف تجبر نظام التبريد علي العمل بأقصي طاقة ذلك الأمر الذي سوف يسبب الكثير من الضوضاء حتي يتم تبريد الكمبيوتر.

ويمكن استخدام المبرد الهوائي وممارسة الألعاب بشكل طبيعي ولكن يجب أن تكون تلك الألعاب متوافقة مع إمكانيات الكمبيوتر الخاص بك، بالإضافة إلى التأكد إنه لا يشكل أي حمل علي قطع الهاردوير، كما أن ثمن المبرد الهوائي أقل بكثير مقارنة بالمبرد المائي .