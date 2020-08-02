طقس ثالث أيام العيد..رطب ومائل للحرارة والقاهرة تسجل 35

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة نهارا ,مع وجود شبورة مائية صباحا ورياح معتدلة، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا .
وفيما يخص حالة الجو ليلا، يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.
ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد ، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 35 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 33 24
بلطيم 32 25
مطروح 31 22
السلوم 32 22
سيوة 39 23
بورسعيد 33 25
دمياط 31 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 38 24
السويس 37 25
العريش 34 22
رفح 33 23
رأس سدر 38 25
نخل 38 22
نويبع 38 30
طابا 37 30
كاترين 37 25
الطور 35 26
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 29
مرسى علم 38 29
الفيوم 37 25
بنى سويف 38 25
المنيا 39 25
أسيوط 39 26
سوهاج 40 26
قنا 41 28
الأقصر 43 31
أسوان 44 30
ادفو 43 30
أبوسمبل 42 29
الوادى الجديد 44 29
شلاتين 41 28
أبو رماد 40 29
حلايب 36 30
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