تكنولوجيا: كيف يمكنك حفظ كلمات السر على هواتف آيفون؟

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كيف يمكنك حفظ كلمات المرور في هاتف آيفون؟
لحفظ كلمات المرور في هاتف آيفون، ما عليك سوى تشغيل ميزة "الملء التلقائي" من خلال اتباع الخطوات التالية:
- افتح تطبيق "الإعدادات" في هاتف آيفون.
- اضغط على خيار "كلمات المرور والحسابات".
- قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار "الملء التلقائي" AutoFill إلى وضع التشغيل.
بمجرد تفعيل الميزة في هاتف آيفون، يمكنك استخدامها كلما قمت بتسجيل الدخول إلى حساب سابق أو إنشاء حساب جديد، فعند إنشاء حساب جديد، ومع إدخال كلمة السر في الخانة المخصصة لذلك، يمكنك اختيار كلمة المرور التي يتم إنشاؤها لك تلقائيًا، أو إدخال كلمة المرور الخاصة بك بدلاً من ذلك.
وحتى عند اختيار كلمة المرور الخاصة بك، لا يزال بإمكانك تغيير رأيك والضغط على كلمة المرور المقترحة أعلى لوحة المفاتيح، التي ستدخل كلمة المرور التي تم إنشاؤها تلقائيًا، بغض النظر عما إذا اخترت كلمة المرور المقترحة أو أدخلت كلمة المرور الخاصة بك، فستتذكر ميزة "الملء التلقائي" أسماء المستخدمين وكلمات المرور المحفوظة عند تسجيل الدخول إلى حساباتك.
لست بحاجة إلى استخدام تطبيق "Keychain" لحفظ كلمات المرور في هاتف آيفون، ولكن مع ذلك، إذا كنت تريد حفظ كلمات المرور في حساب "آي كلاود" iCloud الخاص بك واستخدامها عبر أجهزة آبل الخاصة بك، فعليك استخدام التطبيق، ولتنشيطه في هاتف آيفون اتبع الخطوات التالية:
- افتح تطبيق "الإعدادات" في هاتف آيفون.
- اضغط على خيار "معرّف آبل" Apple ID، ثم اختر "آي كلاود" iCloud.
- اضغط على خيار "Keychain"، ثم قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار "iCloud Keychain" إلى وضع التشغيل.
بعد ذلك، إذا كنت تريد استخدام كلمات المرور المحفوظة في جهاز ماك، فاتبع الخطوات التالية:
- اضغط على رمز آبل في الجهة اليسرى من شريط القوائم.
- من القائمة التي تظهر لك، اضغط على "تفضيلات النظام" System Preferences.
- اضغط على خيار "معرّف آبل" Apple ID، ثم اختر "آي كلاود" iCloud.
- قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار "Keychain" إلى وضع التشغيل.
- ستتمكن الآن من إدخال كلمات مرور هاتف آيفون في حاسوب ماك والعكس صحيح.
توفر ميزة "الملء التلقائي" طريقة سهلة لحفظ كلمات المرور في آيفون، ومع ذلك يمكنك استخدام تطبيقات إدارة المرور التابعة للجهات الخارجية، مثل: Dashlane و 1Password و Enpass، التي تحفظ أيضًا كلمات المرور في هاتف آيفون الخاص بك، مما يتيح لك إدخالها بسرعة عند تسجيل الدخول إلى أحد حساباتك.
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