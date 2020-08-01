شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف معنى مصطلح Wi-Fi ولماذا تم اختياره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نستخدم يوميا الواى فاى فى منازلنا أو عملنا للوصول إلى الانترنت، سواء للتسلية وقضاء الوقت أو لإتمام العمل والوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة، ورغم هذا الاستخدام الدائم للواى فاى، إلا ان الكثيرين منا لا يعلم أصل هذا المصطلح ولماذا أطلق على هذا النوع من الاتصال اسم الواى فاى، وظهر مصطلح الواى فاى تدريجيا منذ عام 2009، وأعتقد سابقا بأن Wi-Fi هو اختصار لـ "الدقة اللاسلكية"، إلا أن هذا الأمر خاطئا، إذ تعد Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance ، والمعروفة سابقًا باسم Wireless Ethernet Compatibility Alliance.

وشارك بيل فلاينجر العضو المؤسس بـ Wi-Fi Alliance تاريخ المصطلح فى عام 2005، مؤكدا أن الصناعة اللاسلكية كانت تبحث عن اسم سهل الاستخدام للإشارة إلى التكنولوجيا التى تلتزم بالمعايير المعروفة باسم IEEE 802.11.

وأوضح قائلاً: "كنا نحتاج شيئًا أكثر جاذبية من" IEEE 802.11b Direct Sequence ، لذا استعانا بشركة Interbrand للتوصل إلى أفكار، والتى اقترحت 10 أسماء، بما فى ذلك Wi-Fi (والتى تبدو مثل "hi-fi" أو "عالية الدقة").

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وأضاف: "السبب الوحيد الذى يجعلك تسمع أى شيء عن" الدقة اللاسلكية "هو أن بعض زملائى فى المجموعة كانوا خائفين، لم يفهموا العلامة التجارية أو التسويق، فلم يستطيعوا أن يتخيلوا استخدام اسم "Wi-Fi" دون الحصول على نوع من التفسير الحرفى، لذا وافقنا على تضمين سطر العلامة" معيار الدقة اللاسلكية "جنبًا إلى جنب مع الاسم، وكان هذا خطأ ولم يفعل سوى إرباك الناس وإضعاف العلامة التجارية ".

وأشار بيلانجر أيضًا إلى أن "الدقة اللاسلكية" لا تعنى أى شيء بل كانت "محاولة خرقاء" للعثور على كلمتين يمكن أن تتوافق مع "Wi-Fi"، واختارت Wi-Fi Alliance إسقاطه بعد حوالى عام أو نحو ذلك.

وتابع: "لذلك كنا أذكياء فى توظيف Interbrand للتوصل إلى الاسم والشعار، لكنا كنا أغبياء فى إرباك جهودهم وتقليصها بإضافة سطر العلامة".