شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج يكشف سبب استثمار فيس بوك 5 مليارات دولار بشركة Reliance Jio الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك فى أبريل الماضى على حصة 9.99 ٪ من شركة Jio Platforms الهندية للخدمات الرقمية مقابل مبلغ 5.67 مليار دولار، وبحسب موقع TOI الهندى، فتهدف اتفاقية الشراكة هذه إلى تعزيز الأعمال التجارية الجديدة لشركة Reliance Retail على منصة JioMart باستخدام واتس آب، إلا أن الرئيس التنفيذى للشركة "مارك زوكربيرج" قد كشف الآن أن هناك ما هو أكثر من مجرد دعم الشركات الصغيرة فى الهند على واتس آب.

يريد فيس بوك تحويل قاعدة المستخدمين الضخمة لواتس آب فى الهند إلى شيء أكثر فائدة للشركة، وبينما يبحث عن طرق لكسب المال من واتس آب، يعتقد زوكربيرج أن تمكين المستخدمين من القيام بأعمال تجارية على التطبيق سيساعد على تسريع الخطة.

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وقد أخبر زوكربيرج المحللين أن جزءًا كبيرًا من هذه الصفقة من المفترض أن يدفع العديد من الشركات الصغيرة فى الهند إلى القيام بأعمال تجارية على واتس آب، وستساعد Jio واتس آب ببساطة فى جذب الشركات الصغيرة المهتمة باستخدام واتس آب لأغراض تجارية.

وقال زوكربيرج للمحللين :"نحن متحمسون حقًا للفرصة المتاحة هناك، وبمجرد أن نثبت أنه مع Jio فى الهند، فإننا نخطط لتوسيعه ليشمل المزيد من الأشخاص فى الهند ودول أخرى أيضًا"، وتعتبر صفقة Jio و واتس آب أشبه بالتجربة، ويعتقد زوكربيرج أنه إذا تمكن من جعل الهند تستخدم واتس آب فى التسوق العادى للبقالة، فهناك احتمال لتحقيق نجاح عالمى أيضًا.

ليس ذلك فحسب، ستحظى خطط فيس بوك لإطلاق مدفوعات واتس آب عالميًا أيضًا بدعم كبير، وقال زوكربيرج: "أنا متمسك جدًا بما كنت أتحدث عنه بشأن تجارة المراسلة، فكثير من الناس يستخدمون واتس آب، خاصة فى الهند، وهناك فرصة كبيرة لتمكين الشركات الصغيرة والأفراد فى الهند من شراء وبيع الأشياء من خلال واتس آب، فنحن نريد تمكين أن ذلك يبدأ بتمكين المدفوعات.