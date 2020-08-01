آبل تؤكد الشائعات حول تأخر شحنات iPhone 12 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في أكثر من مناسبة في الفترة الماضية أن شحنات iPhone 12 Series ستواجه بعض التأخير هذا العام. هذا التأخير لن يكون طويلاً جدًا، فالأمر سيستغرق بضعة أسابيع فقط.

اليوم، خلال الحدث الذي كشفت فيه عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2020 لشركة آبل ( الربع الثاني من السنة العادية )، أكدت شركة آبل ذلك إلى حد كبير. قال المدير المالي للشركة، السيد Luca Maestri أنه في حين بدأت شركة آبل في بيع الجيل الجديد من هواتف iPhone في أواخر شهر سبتمبر، فإنه في العام 2020، فإن الإمدادات ستكون ” متاحة بعد بضعة أسابيع “.

من المتوقع أن يؤثر هذا بشكل واضح على النتائج المالية للربع الرابع من السنة المالية لشركة آبل ( الربع الثالث من العام العادي )، لأنه لن يتم عرض تشكيلة iPhone 12 Series الجديدة للبيع آنذاك بحيث لن يتم عرضها للبيع حتى الربع الموالي.

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ووفقا لبعض الشائعات السابقة، فلا يزال من الممكن الكشف عن هواتف iPhone 12 Series الجديدة في شهر سبتمبر كالمعتاد، ولكن لن يتم شحنها حتى شهر أكتوبر. يوم أمس، لمحت كوالكوم هي الأخرى إلى شيء مماثل أثناء الكشف عن نتائجها المالية عندما تحدثت عن ” تأخير طفيف ” في إطلاق ” هاتف رائد ” يضم بعض مكوناتها.