Nvidia في ” محادثات متقدمة ” للإستحواذ على شركة ARM، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - الشركة البريطانية الرائدة في مجال تصميم المعالجات يمكن أن تتحول ملكيتها من SoftBank إلى Nvidia، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء Bloomberg، نقلاً عن مصادر لم يتم الكشف عن إسمها. الشركات في ” محادثات متقدمة ” حسب المطلعين على الوضع ويمكن إبرام الصفقة في الأسابيع المقبلة.

إستحوذت شركة SoftBank اليابانية على شركة ARM منذ أربع سنوات مقابل 32 مليار دولار أمريكي. الآن، من المتوقع أن تدفع شركة Nvidia مقابل ذلك نحو 55 مليار دولار أمريكي، وفقا لتقديرات محللي السوق.

عمليات الإستحواذ هذه يمكن أن تواجه بعض العقبات التنظيمية، ومع ذلك، نظرًا لأن Nvidia تتعامل أيضًا حاليًا مع ARM والعملاء المنافسين مثل آبل وكوالكوم و AMD و Intel، فسوف يتطلب الأمر ضمانات بأنهم سيحصلون على وصول متساوٍ إلى تكنولوجيا ARM.

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شركة ARM تصمم المعالجات والرقاقات للعديد من الأجهزة، ولا سيما الهواتف الذكية، فتصاميمها تُستخدم في جميع المعالجات تقريبًا. كما أنها قررت في الأونة الأخيرة التوسع إلى قطاع السيارات ومراكز البيانات ومعدات الشبكات. وفي الوقت نفسه، تُعد Nvidia أكبر شركة مُصنعة لمعالجات الرسوميات في العالم بحيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 260 مليار دولار أمريكي.