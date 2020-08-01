جوجل تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Google Pixel 4a

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Google Pixel 4a محورًا للعديد من التسريبات والشائعات في الفترة الماضية، وكانت هناك أيضًا العديد من التقارير المتضاربة بشأن موعد الإعلان الرسمي عنه، ولكن يبدو أن شركة جوجل قررت وضع حد لهذه التقارير لأنها قررت اليوم أن تؤكد لنا أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في اليوم الثالث من شهر أغسطس الجاري، وهو ما يعني يوم الإثنين المقبل.

كانت التقارير بشأن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Google Pixel 4a متضاربة، على الرغم من أن آخر تقرير صدر من المسرب البارز Jon Prosser كان دقيقًا، فهو لمح إلى أنه سيتم الإعلان بالفعل عن الهاتف Google Pixel 4a في اليوم الثالث من شهر أغسطس الجاري.

Advertisements

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم هيكل مصنوع من البلاستيك، وشاشة OLED بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 3080mAh تدعم الشحن بقوة 18W، ولكن لن يكون هناك دعم للشحن اللاسلكي.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Google Pixel 4a سيأتي كذلك مع منفذ السماعات 3.5mm ورقاقة الأمان Google Titan M، ولكنه سيفتقر إلى مستشعرات Soli ووحدة المعالجة العصبية Pixel Neural Core. بغنى عن القول، فهذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.