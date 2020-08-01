آبل هي الآن الشركة الأعلى قيمة في العالم، وتتخطى قيمتها 1 تريليون دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أن شركة آبل قد لا تستحوذ بالضرورة على حصة كبيرة من سوق الحواسيب الشخصية، يبدو أن منتجات الشركة وخدماتها الأخرى تعمل على نحو جيد لأنه وفقا لعدد الأسهم الأحدث المقدم من شركة بل في ملف تنظيمي، فيبدو أن آبل هي الآن الشركة الأعلى قيمة في العالم.

مع إغلاق سهم آبل في حدود 425.18 دولار أمريكي في نهاية التداول يوم الجمعة، رفع ذلك القيمة الإجمالية لشركة آبل إلى 1.82 تريليون دولار أمريكي. ويستند هذا إلى سعر السهم وعدد الأسهم الحالية، الأمر الذي سمح للشركة بتجاوز أرامكو السعودية التي حصلت على اللقب سابقًا وأغلقت عند حدود 1.76 تريليون دولار أمريكي.

بالطبع، نظرًا لأن أسعار الأسهم ترتفع وتنخفض اعتمادًا على ما تفعله الشركة ومدى ثقة المستثمرين في الشركة، فقد يتغير هذا قريبًا، ولكن على الأقل في الوقت الحالي، تتمسك آبل بتاج كونها الشركة الأكثر قيمة في العالم. من المتوقع أن تطرح آبل هواتف iPhone جديدة في وقت لاحق من هذا العام تدعم تكنولوجيا 5G، ومن المتوقع أن تكون صفقة كبيرة بالنسبة لها.

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كما ستُطلق الشركة حواسيب Mac جديدة ستعمل بالمعالجات الخاصة بها التي تستند على معمارية ARM، لذلك إعتمادًا على مدى الإستقبال الذي ستحظى بهذه الأجهزة، فمن الممكن أن يكون لذلك تأثير إيجابي أو سلبي على أسعار أسهم آبل والقيمة الإجمالية للشركة.