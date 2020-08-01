الإعلان عن النسخ العالمية من الهاتفين Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما شوقت لذلك في أكثر من مناسبة في الفترة الماضية، قامت شركة Oppo أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن النسخ العالمية من الهاتفين Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro. لا يجب الخلط بين النسخ العالمية من هذين الهاتفين والنسخ الصينية، فهناك بعض الإختلافات البارزة بينهما، وإليكم أدناه المواصفات التقنية الكاملة للنسخ العالمية الجديدة من الهاتفين Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro. Oppo Reno 4 Pro Advertisements شاشة AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G

كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل تدعم العديد من الأوضاع

أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون

ذاكرة عشوائية بحجم 8GB

ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB

بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W

نظام Android 10 مع واجهة ColorOS 7.1 Oppo Reno 4 شاشة بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G

كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسوؤلة عن إستشعار معلومات العمق

أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسوؤلة عن إستشعار معلومات العمق.

ذاكرة عشوائية بحجم 8GB

ذاكرة داخلية بحجم 128GB

بطارية بسعة 4010mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W

نظام Android 10 مع واجهة ColorOS 7.1 الهاتف Oppo Reno 4 متاح الآن للطلب المسبق مقابل 385 دولار أمريكي علمًا أنه سيصل لرفوف المتاجر في اليوم 5 أغسطس. أما بخصوص الهاتف Oppo Reno 4 Pro، فهو سيصل إلى بعض الأسواق مثل الهند يوم 5 أغسطس مقابل 465 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB.

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