Apple Watch Series 6 قد تأتي مع ميزة قياس مستويات الأكسجين في الدم

فاطمة أيت طالب - دبي - تأتي Apple Watch بالفعل مع العديد من الميزات الصحية مثل تعقب معدل ضربات القلب وميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG. ومع ذلك، في حالة إذا كان تقرير جديد من موقع DigiTimes صحيحًا، فيبدو أن شركة آبل تستعد لتضمين ميزة صحية جديدة في الساعة الذكية Apple Watch Series 6.
يدعي التقرير أنه مع الساعة الذكية Apple Watch Series 6، يمكن أن تقوم شركة آبل بتضمين ميزة قياس مستويات الأوكسجين في الدم. إذا كنت تتساءل لماذا يبدو هذا مألوفًا، فذلك لأنه في وقت سابق من هذا العام، ورد أنه ضمن الشفرة المصدرية لنظام iOS 14، كان هناك دليل يشير إلى أن مراقبة الأكسجين في الدم يمكن أن تكون إحدى الميزات التي ستصل مع Apple Watch القادمة.
مراقبة الأكسجين في الدم ليست ميزة جديدة كليًا في الساعات الذكية، فقد تم تضمينها بالفعل من قبل بعض الشركات في أجهزتها القابلة للإرتداء. وفي حالة إذا كنت تتساءل عن دور هذه الميزة، فهي في الأساس تعمل على مراقبة مستويات الأكسجين في الدم حيث إذا إنخفض إلى أقل من 80 في المئة، فقد يكون علامة على وجود خطأ.
يمكن أن يكون أيضًا علامة على أنه قد يكون لديك ضعف في وظائف القلب أو الدماغ. على الرغم من أنه ربما لا يجب إستخدامه كأداة تشخيصية، نأمل أن تتيح هذه التنبيهات للمستخدمين على الأقل معرفة شيء ربما لم يلاحظوه بأنفسهم ويطلبون المساعدة الطبية التي يمكن أن تساعد في إنقاذ حياتهم.
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