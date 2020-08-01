الإعلان رسميًا عن النسخة العالمية من Oppo Watch، وتعمل بنظام WearOS

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فرع Oppo في ألمانيا شهر يوليو الماضي بنشر المواصفات التقنية للنسخة العالمية من الساعة الذكية Oppo Watch، ولكن اليوم حصلنا على تفاصيل أكثر. النسخة العالمية من الساعة الذكية Oppo Watch تتشارك نفس الإسم مع النسخة الصينية، ولكنهما تختلفان على مستوى المواصفات الداخلية.

النسخة العالمية من Oppo Watch تأتي مع معالجين، الأول هو Snapdragon Wear 3100 الذي يساعد على تشغيل نظام WearOS، والثاني هو Ambiq Micro Apollo 3 الذي يساعد على تشغيل نظام التشغيل الخاص بشركة Oppo والذي تُطلق عليه الشركة الصينية وضع توفير الطاقة.

Oppo Watch العالمية متوفرة بنسختين، واحدة بحجم 46mm والأخرى بحجم 41mm علمًا أن النسخة الأولى تضم شاشة AMOLED بحجم 1.91 إنش وبدقة 402×476 بكسل، في حين تضم النسخة الثانية شاشة OLED بحجم 1.6 إنش وبدقة 320×360 بكسل.

هيكل الساعة مصنوع من الألومنيوم، في حين تم تصنيع الواجهة الخلفية من البلاستيك والسيراميك في النسخة الكبيرة. نسخة 41mm مصنوعة فقط من البلاستيك. وجدير بالذكر أن كلا النسختين تأتيان مع أحزمة مطاطية، في حين لا يزال الحزام المصنوع من المعدن المقاوم للصدأ حصريًا للنسخة الصينية.

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الميزة الرئيسية في Oppo Watch هي أنها تدعم الإقلاع المُزدوج، فهي تستطيع تشغيل نظام WearOS من جوجل أو نظام التشغيل الخاص بشركة Oppo والذي تدعي الشركة أنها يعمل على توفير الطاقة. وبالنسبة لنظام WearOS، فهو يجلب معه كافة الميزات المتوقعة، بما في ذلك Google Play و Google Pay و Google Assistant. أما بخصوص نظام التشغيل الأخر، فهو يجلب معه فقط الميزات الأساسية مثل الوقت والإشعارات والتنبيهات، وما إلى ذلك من الميزات الأساسية الأخرى.

تقول شركة Oppo أن الشاحن المغناطيسي يمكنه شحن 46 في المئة من البطارية في غضون 15 دقيقة فقط، و100 في المئة في غضون 75 دقيقة. عمومًا، هذه الأرقام تخص النسخة الكبيرة، فالنسخة الصغيرة يمكنها فقط شحن 30 في المئة من البطارية في غضون 15 دقيقة.

عمومًا، النسخة الكبيرة من Oppo Watch ستكون متوفرة باللونين الأسود والذهبي، في حين ستكون النسخة الصغيرة متوفرة بألوان أكثر تشمل الأسود والذهبي والفضي. وفيما يخص الأسعار، فهي ستكلف إبتداءً من 249 يورو في أوروبا. الطلبات المسبقة على الساعة الذكية متاحة الآن بالفعل، والطلبات سيتم البدء بشحنها في منتصف هذا الشهر.