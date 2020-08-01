مايكروسوفت قد تكون المالك الجديد لتطبيق TikTok

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت سابقًا أنها قد تفكر في حظر TikTok. هذا لأن الشركة الأم لشركة ByteDance تنحذر من الصين وبسببب التوترات المستمرة بين البلدين، فقد يتسبب ذلك في مشاكل لـ TikTok. الآن يبدو أن الأمور قد تتصاعد، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Bloomberg.
يزعم التقرير أنه بناء على ما أخبرته به مصادره، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يجبر ByteDance بطريقة ما على بيع TikTok للشركات الأمريكية. ولكن من سيشتري الشركة؟ وفقا لتغريدة من Charles Gasparino من قناة Fox Business Network، فهو يدعي أن مايكروسوفت تجري محادثات بشأن الإستحواذ المحتمل على الشركة.
كانت TikTok تدافع عن نفسها مدعية أنه على الرغم من أن ByteDance هي شركتها الأم، فإن TikTok تتواجد بشكل رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية. زعمت الحكومة الأمريكية أن TikTok أصبحت منصة للمحتوى المضلل، ويمكن إستخدامها أيضًا للتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية بإستخدام البيانات التي إستخلصتها من مستخدميها.
سواء كانت هذه مخاوف مشروعة أم لا، فهي قصة أخرى، ولكن الحقيقة هي أن TikTok تبدو عالقة في تبادل الإتهامات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم بيع TikTok في النهاية إلى مايكروسوفت أم لا، لذلك يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.
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