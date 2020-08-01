الإعلان رسميًا عن الهاتف Black Shark 3S مع شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، والمعالج SD865

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من الإعلانات التشويقية، قامت العلامة التجارية الفرعية Black Shark التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Black Shark 3S الذي يأتي لخلاقة الهاتف Black Shark 3 الحالي.

الهاتف Black Shark 3S الجديد يضم شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبسرعة إستجابة للمس تبلغ 270Hz. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشاشة تحتوي على منطقتين حساستين للضغط، يمكن إعدادهما للقيام بأشياء مختلفة. أيضًا، يتم إستخدام الجيروسكوب لإكتشاف الإيماءات الحركية. وعلاوة على ذلك، الهاتف الجديد يدعم كذلك الأوامر الصوتية بحيث يمكن بدء تسجيل الشاشة دون رفع يديك عن عناصر التحكم.

وبالعودة إلى الشاشة، فهي تمتاز بسطوع عالي يصل إلى 500 شمعة، وتُغطي 105 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3، والجيل الثالث من تقنية MEMC.

الهاتف Black Shark 3S لا يزال يعمل بالمعالج Snapdragon 865 العادي، ولكن لأنه يأتي مع الذاكرة العشوائية السريعة LPDDR5 والذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.1، فهو يُكلف ما يُعادل 575 دولار أمريكي لنسخة 12GB/128GB، وما يُعادل 616 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB، وما يُعادل 688 دولار أمريكي لنسخة 12GB/512GB.

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بغض النظر عن كل ذلك، الهاتف Black Shark 3S الجديد يأتي كذلك مع نظام Android 10 ومع واجهة JOYUI 12 الجديدة والتي تجلب معها العديد من التغييرات والميزات الجديدة مثل ميزة عكس شاشة الهاتف على الحاسوب من خلال كابل USB Type-C مما يتيح لك تشغيل الألعاب على الحاسوب بإستخدام الماوس ولوحة المفاتيح.

الهاتف Black Shark 3S الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4729mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W من خلال موصل USb Type-C مع العلم بأنه يمكن شحن 50 في المئة من هذه البطارية في غضون 12 دقيقة، وشحنها بالكامل في غضون 38 دقيقة. وبغض النظر عن البطارية، فالهاتف الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، ومع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Black Shark قامت بإنشاء ملحقات خارجية خصيصًا للهاتف Black Shark 3S، ومن بينها محول مغناطيسي يلتصق بالواجهة الخلفية للهاتف مما يتيح لك اللعب وشحن الهاتف بقوة 18W في نفس الوقت، وهناك ملحق آخر عبارة عن مروحة تعمل على تبريد الهاتف أثناء جلسات اللعب الطويلة.