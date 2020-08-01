Huawei تتغلب على سامسونج لتصبح أكبر بائعة للهواتف الذكية على الصعيد العالم في الربع الثاني

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من الصعوبات والعراقيل التي تواجهها في الأسواق الغربية، إلا أن شركة Huawei تمكنت من التفوق على الجميع في سوق الهواتف الذكية خلال الربع الثاني من هذا العام. ووفقا لمؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق، فقد تمكنت شركة Huawei من شحن 55.8 مليون هاتف ذكي، في حين تمكنت من شحن 53.7 مليون هاتف ذكي.

تمكنت شركة Huawei من توسيع هيمنتها على سوق الهواتف الذكية الصيني الذي إستعاد بعضًا من عافيته بالفعل مما جعلها تستحوذ على 70 في المئة من سوق الهواتف الذكية في البلاد. في نفس الوقت، الأسواق الرئيسية لشركة سامسونج لا تزال تعاني من آثار جائحة COVID-19 مما تسبب في إنخفاض مبيعاتها بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح كبير المحللين في مؤسسة Canalys، السيد Ben Stanton بالقول : ” لو لم تكن هناك جائحة COVID-19، لما حدثت هذه النتيجة “. شركة سامسونج تملك أقل من 1 في المئة من الحصة السوقية في الصين، في حين لا تزال جائحة COVID-19 تؤثر سلبًا على مبيعات الشركة في الأسواق الرئيسية للشركة، بما في ذلك البرازيل والهند والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

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هذه أفضلية مؤقتة بالنسبة لشركة Huawei، فسوف يكون الصعب عليها قيادة سوق الهواتف الذكية على مدى الطوال ما دامت أنها محرومة من دخول السوق الأمريكي وإستخدام التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

المحللين في مؤسسة Canalys يعتقدون أن الشركات الصينية الأخرى سيستغلون هذه الوضعية لصالحهم لتوسيع تواجدها في الأسواق العالمية. هذا الأمر سيساعد هذه الشركات كذلك على إستعادة بعضًا من حصتها السوقية التي فقدتها لصالح شركة Huawei في الصين.