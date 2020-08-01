تكنولوجيا: روسيا تعلن موعد إرسال وحدتها الجديدة إلى المحطة الفضائية الدولية

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وكانت مصادر في "روس كوسموس" قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أن وحدة "ناؤوكا" اجتازت الاختبارات التي خضعت لها في مركز "خرونيتشيف" للبحوث الفضائية، ومنها اختبارات قدرات العزل الخاصة بهيكلها وأجزائها.
وأكد المدير التنفيذي لقسم العلوم والبرامج العلمية الواعدة في "روس كوسموس" ألكسندر بلوشينكو، أن هذه الوحدة ستلعب دورا مهما في تطوير التقنيات الفضائية، فعلى متنها ستجرى تجارب لتطوير بلورات خاصة ستدخل في تركيب مستشعرات الأشعة تحت الحمراء التي ستستخدم في أقمار "سفيرا" الصناعية الروسية، وستشهد الوحدة أيضا تجارب علمية لتكوين الأجنة في بيوض طيور السمان.
وصممت "ناؤوكا" ومعناها (العلم) لتكون وحدة متعددة الاستخدامات، تابعة للقسم الروسي في المحطة الفضائية، وزودت بمعدات قادرة على توليد الأكسجين لـ 6 أشخاص، ومعدات مهمة لبقاء الرواد في الفضاء، بما فيها معدات لإعادة معالجة الهواء والبول لاستخراج المياه، كما حصلت على ذراع ERA الآلية التي تساعد على التعامل مع المعدات الخارجية الموجودة على سطح المحطة.
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