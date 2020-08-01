شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "متابعة الأصدقاء" على خرائط جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل فى نوفمبر الماضى ميزة لمستخدمى خرائط جوجل والتى سمحت لهم بمتابعة "المرشدين المحليين" Local Guides للحفاظ على علامة توصياتهم بشأن الأماكن التى يمكنهم زيارتها، حيث يتم توسيع الميزة التى تم نشرها فى تسع مدن بما فى ذلك نيودلهى، ليتم نشرها عالميًا.

ما هى ميزة متابعة الأصدقاء؟

والآن، إذا شارك مستخدم خرائط جوجل الصور أو المراجعات أو القوائم بشكل عام، فسيتمكن المستخدمون من متابعتها والحصول على توصياتهم ونصائحهم وتحديثاتهم، وسيتم إبرازها ضمن علامة التبويب "التحديثات" فى تطبيق خرائط جوجل، ليس ذلك فحسب، سيقدم التطبيق أيضًا فلاتر الموضوعات الجديدة على ملفات تعريف خرائط جوجل.

وهذا يعنى أن التطبيق سيعطى مستخدميه موضوعات وأماكن يشاركها الناس حولها أكثر، فعلى سبيل المثال، البيتزا، الغداء، التخييم، إلى جانب ذلك، يطرح عملاق البحث على الإنترنت أيضًا إعدادًا جديدًا سيسمح لمستخدمى خرائط جوجل بإدارة وتخصيص ملفك الشخصى فى خرائط جوجل.

وقالت جوجل: "كما هو الحال دائمًا، لدى الجميع خيار إظهار (أو عدم إظهار) مراجعاتهم وصورهم ومشاركاتهم فى ملفهم الشخصى العام على الخرائط"، ومن أجل السماح لشخص ما بمتابعتك، سيتعين عليك التوجه إلى ملفك الشخصى وتمكينه، وحتى إذا كان الأشخاص يتابعونك على خرائط جوجل، فلا يزال بإمكانك اختيار إبقاء ملفك الشخصى مقيدًا، مما يعنى أنه يمكن للأشخاص الحصول على خيار الموافقة على المتابعين الجدد قبل أن يتمكنوا من رؤية المساهمات فى ملفك الشخصي.