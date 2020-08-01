شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف عن أرباح الربع الثانى من عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيس بوك عن أرباح الربع الثاني من 2020 حيث كشفت النتائج أن الشبكة الاجتماعية كانت أكثر من قادرة على تجاوز التأثير المالي لانسحاب أكثر من ألف معلن مؤقتًا عن منصته الإعلانية، وذلك في الوقت الذى كانت فيه مخاوف من أثر المقاطعة الضخمة للمعلنين على النتيجة النهائية لأرباح فيس بوك، وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد سجلت الشركة أكثر من 18.3 مليار دولار من عائدات الإعلانات للربع، بزيادة أكثر من 10 % عن العام الماضي، وفي بيان أشارت الشركة أيضًا إلى أن الإيرادات نمت بنسبة 10 % خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو - وهو الشهر الذي شجعت فيه منظمات الحقوق المدنية المعلنين على وقف إنفاقهم مع الشبكة الاجتماعية - واقترحت أن نمو الربع المقبل سيكون "متشابهًا تقريبًا".

وقال مارك زوكربيرج رئيس الشركة:"كان هذا الربع قويًا بالنسبة لنا، خاصةً مقارنة بما كنا نتوقعه في البداية، وكان هناك الآن أكثر من 3.1 مليار شخص يستخدمون خدماتنا كل شهر للبقاء على اتصال وأكثر من 180 مليون شركة تستخدم أدواتنا للتواصل مع العملاء. كان لدينا أيضًا أكثر من 9 ملايين معلن نشط عبر خدماتنا حيث نقل الكثيرون أعمالهم عبر الإنترنت".

وقد حذرت الشركة من أن نمو المستخدمين سوف يتباطأ في الربع القادم حيث "تسير الأمور" بشكل طبيعي ويصبح المزيد من الناس قادرين على استئناف أنشطتهم اليومية.