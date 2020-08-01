'تلغرام' تقدم شكوى ضد 'آبل'.. والسبب؟

ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، جاء في الشكوى المقدمة رسميا إلى رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر: "إنه يجب على آبل السماح للمستخدمين بفرصة تنزيل البرامج من خارج متجر التطبيقات، كما تؤكد الشكوى على أن المطورين يجب أن يقبلوا شروط آبل، ومن ضمنها عمولة بنسبة 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق، من أجل الوصول إلى مئات الملايين من الناس الذين يستخدمون أجهزة آيفون".واتهم تطبيق المراسلات الروسي شركة "آبل" بوقف الابتكار، مشيرا الى إن "آبل" منعته في عام 2016 من إطلاق منصة ألعاب على أساس أنها تتعارض مع قواعد متجر تطبيقات "آبل"، مع التهديد بحذف التطبيق من متجر التطبيقات وتفكيك المشروع.

وكانت فيستاغر قد أعلنت، في شهر حزيران / يونيو، عن تحقيقين في مكافحة الاحتكار ضد آبل، أحدهما يتعلق بمتجر تطبيقات "آبل"، كما تصاعدت أيضًا خلافات بين آبل والمطورين حول قواعد متجر التطبيقات حديثًا، حيث اشتكت كل من سبوتيفاي و"Rakuten" للاتحاد الأوروبي من أن متجر التطبيقات يمثل قوة احتكارية.



وبهذه الشكوى أصبحت شركة "تلغرام"، المطورة لتطبيق المراسلة الذي يستخدمه أكثر من 400 مليون مستخدم، أحدث شركة تقدم شكوى مكافحة احتكار رسمية إلى الاتحاد الأوروبي.