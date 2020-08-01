'تلغرام' تقدم شكوى ضد 'آبل'.. والسبب؟

واتهم تطبيق المراسلات الروسي شركة "آبل" بوقف الابتكار، مشيرا الى إن "آبل" منعته في عام 2016 من إطلاق منصة ألعاب على أساس أنها تتعارض مع قواعد متجر تطبيقات "آبل"، مع التهديد بحذف التطبيق من متجر التطبيقات وتفكيك المشروع.
وكانت فيستاغر قد أعلنت، في شهر حزيران / يونيو، عن تحقيقين في مكافحة الاحتكار ضد آبل، أحدهما يتعلق بمتجر تطبيقات "آبل"، كما تصاعدت أيضًا خلافات بين آبل والمطورين حول قواعد متجر التطبيقات حديثًا، حيث اشتكت كل من سبوتيفاي و"Rakuten" للاتحاد الأوروبي من أن متجر التطبيقات يمثل قوة احتكارية.
وبهذه الشكوى أصبحت شركة "تلغرام"، المطورة لتطبيق المراسلة الذي يستخدمه أكثر من 400 مليون مستخدم، أحدث شركة تقدم شكوى مكافحة احتكار رسمية إلى الاتحاد الأوروبي.
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