تكنولوجيا: اختبار لفيروس كورونا مدعوم بالذكاء الاصطناعى يمكنه تشخيص المرض خلال ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون بجامعة أكسفورد اختبارا لفيروس كورونا مدعوما بالذكاء الاصطناعى يمكنه تشخيص الإصابة بـ COVID-19 فى غضون ساعة واحدة من وصول المريض من خلال تحليل علاماته الحيوية وبيانات اختبار الدم، ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن للنظام - الذى أطلق عليه الباحثون اسم Curial AI تشخيص المرض بناءً على المعلومات المجمعة بشكل روتينى وحده، ففى الوقت الحاضر، يتضمن اختبار الفيروس التاجى التحليل الجزيئى لمسحات الأنف والحلق الخاصة - حيث تستغرق النتائج عادةً حوالى 12-48 ساعة، وفقًا للباحثين، يمكن للأداة تقديم توقعات شبه فورية لحالة COVID-19 للمريض.

وفى دراسة أجريت فى الفترة من 20 إلى 6 أبريل، اختبر الفريق أداة الذكاء الاصطناعى على البيانات من 3326 شخصًا زاروا A & E فى أربعة مستشفيات جامعة أكسفورد.

وقال الباحث والطبيب الرئيسى أندرو سلطان أن الأداة قد تنبأت بدقة بحالة مرضى COVID-19 فى أكثر من 92 فى المئة من الحالات - مضيفًا أن الأداة يمكن أن تكون مفيدة لـ NHS فى المعركة لوقف الوباء.

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وأضاف سلطان: "حتى نتأكد من أن المرضى سلبيون، يجب علينا اتخاذ احتياطات إضافية للمرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا التاجى وهى شائعة جدًا، وتم تحسين الذكاء الاصطناعى Curial لتقديم نتائج سلبية بسرعة وبثقة عالية ، باستثناء COVID-19 بأمان فى الباب الأمامى والحفاظ على التدفق عبر المستشفى."

وأوضح: "عندما اختبرنا Curial AI على بيانات جميع المرضى القادمين إلى أقسام الطوارئ بمستشفيات جامعة أكسفورد فى الأسبوع الأخير من أبريل والأسبوع الأول من مايو، توقعت بشكل صحيح حالة COVID للمرضى أكثر من 90 فى المئة من الوقت".

ومع اكتمال دراستهم الأولية، يتطلع الباحثون الآن إلى إجراء تجارب واقعية للبرنامج، وتابع الدكتور سلطان قائلاً: "تتمثل الخطوات التالية فى نشر الذكاء الاصطناعى فى سير العمل السريرى وتقييم دوره فى الممارسة العملية، فقوة الذكاء الاصطناعى لدينا هى أنه يناسب مسار الرعاية السريرية الحالى ويعمل مع معدات المختبر الحالية."

وأوضح: "هذا يعنى أن توسيع نطاقها قد يكون سريعًا ورخيصًا نسبيًا، وآمل أن يساعد الذكاء الاصطناعى لدينا فى الحفاظ على سلامة المرضى والموظفين أثناء انتظار نتائج اختبار المسحة".