شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيرلندا الشمالية تطلق أول تطبيق لتعقب COVID-19 فى بلد آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أيرلندا الشمالية - وهي جزء من المملكة المتحدة- أول تطبيق تتبع لفيروس كورونا COVID-19 في المملكة المتحدة، وأول تطبيق يمكنه أيضًا تتبع المستخدمين في بلد آخر طالما كانوا على اتصال بشخص يعاني من المرض، وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أطلق المطور NearForm، الذي يأمل في أن يصبح التطبيق مخططًا متزامنًا في نهاية المطاف في جميع أنحاء أوروبا، تطبيقًا مشابهًا في أيرلندا في 8 يوليو، ويمكن الآن تتبع الحالات عبر الحدود المفتوحة للجزيرة من خلال خدمتين صحيتين منفصلتين.

وقال المدير الفني لـ NearForm كولم هارت إن النهج التقني الذي استخدمته في تطوير StopCovid NI سيعمل مع التطبيقات عبر بقية المملكة المتحدة وأنه يمكن تطبيقه في جميع أنحاء أوروبا إذا وافقت البلدان على كيفية مشاركة البيانات وتخزينها، وقال "هارت" لرويترز في مقابلة هاتفية: "من المؤكد أنه قابل للتنفيذ، إنه ممكن من الناحية التقنية للغاية لأن المزيد والمزيد من الدول تتحول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Apple وGoogle API".

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وأضاف:"أعتقد أن ذلك سيحدث، لا أعرف متى، لكن الدول عبر أوروبا تدرك أن هناك المزيد من الأشخاص الذين بدأوا في السفر الآن، وهذه مشكلة يجب حلها".

وقد انتقلت بريطانيا إلى نفس طراز أبل وجوجل الشهر الماضي عندما تخلت عن نموذج محلي تم طرحه في البداية في مايو، وقال هارت إن NearForm، ومقرها مدينة ترامور الساحلية في جنوب أيرلندا، تبني تطبيق تتبع الاتصال في بنسلفانيا، وهي تجري مناقشات مع دول وحكومات أخرى بعد الإطلاق الأيرلندي الناجح.

كما أن أيرلندا الشمالية لديها معدل منخفض مماثل مع عدم وجود وفيات ذات صلة تم الإبلاغ عنها منذ 12 يوليو، وقال Harte من NearForm أنه إذا تمكن أي من التطبيقين من كسر عدد قليل من سلاسل النقل، فسيكون ذلك ناجحًا، وقال "يمكنك الدخول في محادثات حول العدد الذي تحتاجه للكسر قبل اعتبارها ناجحة حقًا، لكن هدفها هو كسر سلاسل الإرسال، وبمجرد أن تفعل ذلك، يكون لها تأثير".